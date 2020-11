«Squadra sempre in campo al meglio»

Gasperini loda i suoi, non è turnover Le dichiarazioni a fine gara di Gian Piero Gasperini.

«Turnover? C’è molta distorsione sulla comunicazione sull’Atalanta, la squadra va sempre in campo al meglio delle proprie possibilità. Non c’è una formazione di undici giocatori e basta». Così Gian Piero Gasperini dopo il pareggio a reti inviolate dell’Atalanta a Cesena contro lo Spezia.

«L’ampliamento della rosa significa allargarla, il rinforzo degli undici è un’altra cosa - sottolinea il tecnico nerazzurro a Sky Sport - Ho sempre pensato che le nazionali fossero un riconoscimento per i giocatori ma non è mai successo che tornassero di venerdì per giocare di sabato. È chiaro che è una difficoltà per alcune squadre, ho visto ieri otto giocatori dopo l’Inter e oggi hanno giocato in quattro.

Non è una situazione ideale ma noi non possiamo farci nulla, non siamo noi a dover modificare queste cose

Passando all’analisi della partita, alla luce di questi fattori Gasperini ha poco da rimproverare ai suoi. «Non era un match facile, in difesa siamo stati molto attenti. Abbiamo costruito diverse situazione pericolose che potevamo concretizzare - prosegue - Il nostro è un percorso buono, è un campionato molto equilibrato. Abbiamo bisogno di recuperare al meglio i punti certi della squadra. Stiamo inserendo nuovi giocatori, sono tutti di prospettiva e bisogna provarli. Storicamente questo periodo arrivano pochi risultati? Siamo solamente all’ottava giornata di campionato, dobbiamo capire chi può essere in grado di far parte della cerchia dei titolari», conclude Gasperini.

