Stadio, la nuova Curva Nord prende forma

Ecco il video dall’alto con il drone In attesa del sopralluogo degli emissari della Uefa, prevista per la prima settimana di luglio, procedono i lavori allo stadio di Bergamo.

In attesa del sopralluogo degli emissari della Uefa prevista per la prima settimana di luglio procedono a ritmo serrato i lavori per la prima parte di ristrutturazione, quelli che interessano la Curva Nord, dello stadio di Bergamo. In un video girato con il drone dalla società Atalanta Bergamasca calcio si può vedere l’avanzare dei lavori.

L’Uefa non ha chiuso le porte alla possibilità di concedere una deroga affinché l’Atalanta possa giocare le tre storiche partite casalinghe della fase a gironi della prossima Champions League in casa. Fa ben sperare l’esito positivo dell’incontro del 20 giugno a Nyon, in Svizzera, durante il quale una delegazione di professionisti coordinata da Roberto Spagnolo, direttore operativo dell’Atalanta B.C. e coordinatore unico dei lavori per lo Stadio Atalanta ha incontrato i rappresentanti della Uefa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA