Stagione nerazzurra, ressa allo stadio

In fila per gli abbonamenti all’Atalanta Apre oggi la vendita libera degli abbonamenti dell’Atalanta stagione 2018-19: già quasi 400 persone in fila dall’apertura alle 10.

Ressa allo stadio per il primo giorno della vendita libera degli abbonamenti dell’Atalanta stagione 2018-2019. In fila al Comunale nella prima mattinata di mercoledì 25 luglio almeno 370 persone: tanti i ticket staccati dalle 10 per chi aspetta di abbonarsi alla stagione nerazzurra allo stadio. Sabato 21 luglio si sono chiuse le prelazioni per gli abbonati della scorsa stagione a quota 11.893, quasi 3 mila in più delle 9.083 «segnate» nella fase analoga della scorsa stagione. La vendita libera proseguirà invece sino all’8 agosto. Sul sito ufficiale www.atalanta.it i dettagli con tutte le modalità sia per i biglietti di Europa League che per gli abbonamenti al campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA