Europa: Il Milan verso lo stop di due anni

L’Atalanta ai gironi, salvo ricorso Se venisse ufficializzata questa decisione, sarebbe una stangata per il Milan che sicuramente farà ricorso alla sentenza dell’Uefa. l’Atalanta salterebbe i preliminari, giocando direttamente ai gironi dal 20 settembre.

E’ questione di poche ore e la sentenza Uefa dovrebbe arrivare: come era nell’aria il Milan sarebbe fuori dalle Coppe europee ma le ultime indiscrezioni parlano addirittura di due anni di stop. Una vera e propria doccia fredda per il club rossonero. Una decisione che indirettamente toccherebbe anche l’Atalanta che così salterebbe i preliminari, accedendo direttamente alla fase a gironi, dal 20 settembre. Scontato il ricorso della società rossonera al Tas di Losanna, il tribunale dello sport. Quindi non è stata ancora scritta la parola “fine” sul caso.

L’Atalanta nel frattempo non ha minimamente cambiato i suoi piani: le date di raduno e ritiro sono state fissate come se i nerazzurri dovessero giocare i preliminari. Se si andrà direttamente a settembre, tanto meglio per Gasperini e i suoi uomini che avranno più tempo per preparare l’inizio di campionato, un passaggio sempre delicato, e l’esordio in Europa che l’anno scorso è stato sorprendente. La notizia dell’esclusione del Milan ovviamente incide anche sul calciomercato, perché la società avrà più tempo per le trattative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA