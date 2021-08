Stano medaglia d’oro nella 20 km di marcia. Bottaro bronzo nel karate L’atleta pugliese regala all’Italia il settimo oro. impresa di Paltrinieri: bronzo nella 10 chilometri. Rizza argento nella canoa.

Un momento magico. A tre giorni dalla conclusione di Tokyo 2020 e con la 4x100 in finale domani col quarto tempo, è già un’Olimpiade indimenticabile per l’atletica azzurra, la nuova fabbrica dell’oro dell’Italia. Questa volta la favola diventa splendida realtà a Sapporo, mille chilometri a nord di Tokyo, sull’isola di Hokkaido, dove nella 20 km di marcia domina e vince Massimo Stano, 29enne programmatore informatico di Palo del Colle che straccia la concorrenza dei giapponesi Ikeda e Yamanishi e va a prendersi la vittoria per poi celebrarla con il pollice in bocca: a febbraio è nata Sophie, e papà vuole dedicarle la sua vittoria più bella, “a lei e a mia moglie Fatima che mi sopporta”. E, in perfetto spirito olimpico e in omaggio allo sforzo fatto anche dagli avversari, l’azzurro appassionato di cultura giapponese (quando si dice il destino...) aspetta i due rivali dopo il traguardo per salutarli con un inchino, gesto così usuale da queste parti.

Viviana Bottaro è medaglia di bronzo del karate, specialita’ kata, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra ha vinto la finale per il terzo posto contro l’americana Sakura Kokumai. E’ la prima medaglia olimpica per l’Italia in questo sport, entrato nel programma olimpico a Tokyo.

Elia Viviani ha vinto la medaglia di bronzo nell’Omnium di ciclismo su pista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Rio 2016 nella stessa disciplina (ma con sei prove invece che quattro) Il portabandiera italiano a Tokyo 2020 aveva conquistato l’oro. “Mi dispiace aver perso l’argento all’ultimo giro”: così, ai microfoni della Rai, Elia Viviani, bronzo nell’Omnium di ciclismo su pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. “Avevo dato - ha aggiunto il portabandiera azzurro - tutto prima. A vedere come era partito, comunque dobbiamo festeggiare e dobbiamo goderci questo bronzo”.

Impresa di Gregorio Paltrinieri. L’azzurro è medaglia di bronzo nella 10 chilometri di nuoto da fondo. Paltrinieri, che ha da poco sconfitto la mononucleosi, aveva già ottenuto l’argento negli 800 metri stile libero.

L’azzurro Manfredi Rizza è medaglia d’argento nella canoa sprint, nel K1 200 metri, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per stabilire l’ordine d’arrivo è stato necessario il fotofinish: a precedere l’azzurro solo l’ungherese Sandor Totka, oro con 45 millesimi di secondo.

L’Italia si e’ qualificata alla finale della 4x100 col tempo di 37’’95, nuovo record italiano (il precedente era 38’’11) e quarto tempo tra gli otto della squadre qualificate. Fuori dalla finale la staffetta Usa, solo sesta nella batteria corsa dagli azzurri. Meglio del quartetto Patta-Jacobs-Desalu-Tortu hanno fatto la Giamaica (37’’82), la Cina (37’’92) e il Canada con lo stesso tempo. In finale correranno anche Gran Bretagna (38’’02), Giappone (38’’16) e le ripescate Germania (38’’06) e Ghana (38’’08).

L’azzurro Frank Chamizo ha perso la sua semifinale della lotta categoria -74 chili alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e disputera’ domani la finale per il bronzo. Chamizo e’ stato battuto 7-9 dal bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau. Dopo l’oro della lotta sfuggito a Rio, il sogno di rivincita di Frank Chamizo si interrompe nella semifinale di Tokyo 2020 “Forse non è per me, forse non ho lavorato abbastanza, ma io non mollo - ha detto con grande amarezza l’italo-cubano a RaiSport - Non so spiegare cosa sta succedendo in questo momento, non me lo spiego”.

