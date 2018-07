Stasera c’è il Trofeo Bortolotti

Test europeo per l’Atalanta Saranno i tedeschi dell’Hertha di Berlino a contendere all’Atalanta la XXIV edizione dell’ormai classico trofeo prestagionale dedicato alla memoria di Achille e Cesare Bortolotti.

Un primo test, e non solo per i bergamaschi. L’obiettivo – non troppo sbandierato – dei berlinesi per la prossima stagione è la riconquista dell’Europa dopo il decimo posto dell’ultimo campionato. Sarà la quarta volta che l’Atalanta disputerà il Memorial Bortolotti contro un avversario tedesco. Due le vittorie, entrambe contro il Borussia Dortmund: nella prima edizione del ’92 (triangolare con la Juve) e nel 2001. Più recente la sconfitta contro il Francoforte, datata 2016.

Appuntamento quindi questa sera allo stadio di Bergamo: fischio d’inizio alle 20,30 (la biglietteria di viale Giulio Cesare apre alle 18,30): in caso di parità al 90’ saranno i rigori a decidere chi succederà al Lille nell’albo d’oro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA