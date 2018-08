In primo pianoElena Bertocchi, milanese ma ex Bergamo Nuoto, e Chiara Pellacani

Elena Bertocchi, il trampolino dei sogni

Guarda il video dei tuffi «d’oro» Arriva l’oro nel trampolino sincro da tre metri per la ex Bergamo Nuoto.

Il salto in simbiosi dal trampolino vale un oro. Nella piscina dei tuffi Elena Bertocchi, milanese ma ex Bergamo Nuoto, e Chiara Pellacani non fanno rimpiangere l’assenza dello storico duo Cagnotto-Dallapè e vanno a prendersi l’oro nel trampolino sincro da tre metri: un titolo che lascia l’Italia regina della specialità, dopo gli otto titoli europei consecutivi conquistate dalle due campionesse ora mamme.

Elena Bertocchi, a destra, e Chiara Pellacani

La nuova coppia azzurra ha subito lasciato il segno: e la baby Pellacani (15 anni e 11 mesi) ha battuto il record di Tania che aveva vinto la sua prima medaglia europea a 17 anni. «Non mi sembra vero, sono ancora sulla giostra» sorride la tuffatrice romana, che nel duo è quella che dà il via al salto. In tandem funziona così. «Lascio dare il tempo a lei, io la seguo - conferma Elena - Ci siamo allenate stamattina e poi subito in gara, senza pressione. Abbiamo cominciato a crederci col passare dei tuffi e alla fine ce l’abbiamo fatta. Grazie a tutti per il tifo, il sostegno tecnico e morale, l’affetto che ci dimostrate. Siamo strafelici».

Elena Bertocchi (a sinistra) e Chiara Pellacani

«Si, eravamo tranquille - prosegue Chiara - e questa è la cosa che mi è piaciuta di più della gara, dopo la vittoria ovviamente». «Brave! Sono partite senza troppa pressione, riuscendo alla fine a metterla alle inglesi - i complimenti di Tania Cagnotto - Una gara ottima. La dimostrazione che quando si lavora bene il risultato prima o poi arriva, anche quando meno te lo aspetti».

