Stromberg, Carera e Angelelli

Premi «Fair Play» del Panathlon I tre ex atleti sono stati riconosciuti nei loro sport come portatori di correttezza nel senso più ampio del termine.

Pier Carlo Capozzi ha tracciato un ritratto di Stromberg, ex atalantino e ora apprezzato commentatore televisivo del calcio internazionale; Nuccio Longhi (ex patron dell’Olimpia Volley) invece ha tessuto le lodi dell’ex pallavolista di serie A Claudio Angelelli e chi scrive ha raccontato la brillante carriera di Flavio Carera, il gigante-buono del basket bergamasco che vanta ben 129 presenze in maglia azzurra, tre scudetti tricolori e centinaie di partite disputate in serie A1.

Significativo il riconoscimento alla squadra di calcio dilettantistica Samber, con sede a Chiari in quanto i suoi giocatori si sono resi protagonisti, in una sfida di campionato, di un gesto da incorniciare. Il presidente del Panatlhon (sesto anno in carica), l’avvocato Attilio Belloli (cerimoniere e regista dell’evento) è intervenuto per sottolineare come i soci «siano da sempre sensibili alla divulgazione del fair play in ogni disciplina sportiva. Stromberg, Carera e Angelelli hanno a loro volta auspicato che il messaggio possa essere trasmesso soprattutto ai giovani affinchè lo possano mettere in pratica sempre e in ogni campo. Applaudito anche il cavaliere del lavoro Baldassarre Agnelli, concretamente disponibile in qualsiasi iniziativa promossa dal Panathlon orobico.

