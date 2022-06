Super Cattaneo al Giro del Delfinato: è 4° nella cronometro vinta da Ganna

Il bergamasco Mattia Cattaneo è sempre più protagonista al Giro del Delfinato. Mercoledì 8 giugno il corridore della Quick Step ha chiuso al quarto posto la prova a cronometro di 31,9 km da Montbrison a La Batie d’Urfé nella quarta tappa della corsa francese. A colorare di azzurro la gara contro il cronometro ha pensato Filippo Ganna (Ineos), capace di duellare a distanza con il belga Wout Van Aert come nell’ultimo Mondiale e di batterlo per due secondi portandosi a casa la tappa e la soddisfazione di lasciarsi alle spalle il nuovo leader della classifica. Cattaneo ha chiuso a 39” da Ganna, preceduto dal britannico Ethan Hayter, terzo di tappa e quinto in classifica.