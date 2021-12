Nel Super G Sofia seconda: «Soddisfatta, svantaggiata dalla poca visibilità in pista» Seconda posizione per Sofia Goggia, che nonostante la peggiore visibilità paga solo 18 centesimi all’elvetica.

Sofia Goggia non ha vinto il primo superG di St.Moritz ma ha fatto comunque una grandissima gara chiudendo al secondo posto in 1.20.00. Il successo è a andato alla campionessa locale Lara Gut-Behrami in 1.19.82, 33/a vittoria in carriera. Terza e ben distaccata la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.21.00.

E’ stata anche in questa gara una grande Italia jet sulla difficile pista Corviglia, con i suoi grandi dossi su cui sono sistemate porte cieche per cui bisogna memorizzare bene la successiva direzione, con un bel pacchetto di atlete tra le migliori: Elena Curtoni 6/a in 1.21.06, Federica Brignone 8/a in 1.21.72 e Marta Bassino 9/a in 1.21.83.

Sofia Goggia in azione

(Foto by JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Domenica 12 dicembre nella località elvetica ci sarà un altro superG con Sofia - balzata al secondo posto in classifica generale con 395 contro i 465 di Shiffrin - e le altre azzurre a caccia di una nuova grande prestazione Lara Gut-Behrami comanda il Super-G di St. Moritz, tappa valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. La svizzera, scesa con il pettorale numero 7, ferma il cronometro sul tempo di 1’19”82, che vale la prima piazza provvisoria dopo 30 pettorali (dei 56 al via).

La bergamasca, con il pettorale 17 (dieci dopo Gut), ha trovato condizioni di visibilità decisamente peggiori rispetto all’elvetica: «Sono molto contenta del risultato di oggi - ha detto al termine della gara ai microfoni di Rai Sport -. Sono consapevole di non aver sciato tecnicamente così bene, però sono scesa in un momento in cui la visibilità era molto piatta e sono veramente contenta di aver preso solo due decimi su una pista del genere. Sono molto orgogliosa di questo podio, anche se sono consapevole che la strada è ancora lunga e so sciare ancora meglio ».

