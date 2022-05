Superbike Civ: vittoria di Pirro (Barni) sul circuito romano di Vallelunga in gara1

Il portacolori della formazione di Calcinate ha ipotecato il successo conquistando la pole con 569 millesimi di vantaggio su Alessandro Delbianco e, in sella alla Ducati Panigale V4R, Pirro è andato subito in fuga. Soltanto nel 16° ed ultimo giro il fuggitivo se l’è presa comoda ma ciò nonostante ha tagliato il traguardo con 13 secondi e 11 millesimi su Niccolò Canepa che ha preceduto di 603 millesimi Delbianco. In classifica Pirro sale in seconda posizione con 54 punti, a due lunghezze da Canepa.