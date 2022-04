Superbike, Locatelli parte con il piede giusto nel Mondiale: il selvinese è quinto ad Aragon. Bernardi ok: è 12°

Motociclismo Ottimo avvio di stagione per il 25 enne pilota su Yamaha: in Spagna, su un circuito ostico, chiude in gara1 alle spalle del vincitore Rea, autore di un sorpasso decisivo all’ultimo giro su Bautista. «Buon risultato ma all’inizio ho perso molte posizioni. C’è da lavorare». Più soddisfatto l’esordiente Bernardi del bergamasco Team Barni. «Felice per il debutto». Domenica 10 aprile gara2.

Andrea Locatelli comincia con il piede giusto la sua avventura nel Mondiale di Superbike. Ad Aragon, in Spagna, al debutto stagionale il selvinese su Pata Yamaha with Brixx chiude al 5° posto in gara1, che ai colori bergamaschi regala anche il 12° posto di Luca Bernardi con la Ducati Panigale V4R del Barni Spark Racing Team di Calvenzano. A festeggiare in Spagna è Jonathan Rea (Kawasaki) in un finale mozzafiato: decisivo all’ultimo giro il controsorpasso su Alvaro Bautista (Ducati), battuto di 90 millesimi. Con loro sul podio, al terzo posto, il campione in carica Toprak Razgatlioglu (Yamaha) che partiva dalla pole.

Locatelli: «Buon risultato ma possiamo fare meglio»

Locatelli aveva conquistato il sesto tempo in Superpole ma nelle prime battute di gara ha perso una posizione, a beneficio di Iker Lecuona (Honda). Il 25enne bergamasco è rimasto in settima posizione fino al quinto giro quando ha infilato lo spagnolo. Recuperato lo svantaggio da Alex Lowes, ha iniziato a mettergli pressione e al settimo giro il britannico è finito a terra. Guadagnata la quinta piazza, il «Loka» l’ha conservata fino al traguardo, tagliato con 15 secondi e 767 millesimi di distacco dal vincitore: «È un buon risultato iniziare la stagione tra i primi 5, ma non sono molto contento perché all’inizio ho perso molte posizioni. Dobbiamo lavorare un po’ di più per domenica, ma questa pista non è facile per noi», ha sottolineato Locatelli.

Bernardi felice: «Grande esordio»