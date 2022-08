Svarre-show a Vertova: il danese domina il «Trofeo Paganessi», Arrighetti è 5°

Dall’Estonia alla Danimarca, la «Due Giorni» di Vertova si è confermata più internazionale che mai. Dopo Romet Pajur, vincitore sabato 27 agosto, domenica 28 agosto ha messo la firma sul «50° Trofeo Paganessi» il danese Tobias Svarre che sul circuito centrato sulla ripetizione per cinque volte della salita di Casnigo ha promosso l’attacco decisivo, involandosi al traguardo con 54” di vantaggio sul gruppo e firmando la sua quarta vittoria dopo aver percorso 25 km in trionfale solitudine. Alle spalle del danese si è piazzato proprio Pajur, primo del drappello dei battuti nei quali il belga Lars Vanden Heede completa il podio e brilla il bergamasco Nicolò Arrighetti. Il corridore di Bossico chiude al quinto posto, miglior italiano davanti e Stefano Leali del Team Giorgi. Non abbastanza per avvicinare il vincitore ma sufficiente per conquistare la maglia di miglior lombardo.Per molti dei protagonisti della «Due Giorni» di Vertova si spalancheranno tra tre settimane le porte del Mondiale di Wollongong, in Australia, in programma dal 18 al 25 settembre.