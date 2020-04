Tampone di controllo per Marco Sportiello

Il portiere dell’Atalanta ancora positivo Il giocatore dell’Atalanta Sportiello è risultato ancora positivo al coronavirus dopo il secondo tampone per la negativizzazione.

Marco Sportiello ha terminato la quarantena e si è sottoposto al controllo ma dopo il secondo tampone per la negativizzazione è risultato ancora positivo. Il primo sempre la negativizzazione aveva dato esito negativo. Il portiere alla fine di marzo era risultato positivo al coronavirus. Il calciatore sta bene e continuerà l’isolamento nella sua casa in provincia di Bergamo.

Marco Sportiello è stato il primo caso di coronavirus nell’Atalanta. In quell’occasione era stata infatti diffusa una nota, il 24 marzo scorso: «Con la presente si informa che le autorità sanitarie locali hanno comunicato in data odierna al Club la positività al Covid-19 del calciatore Marco Sportiello - si legge nella nota -. Marco attualmente è asintomatico. La quarantena preventiva, a cui erano stati sottoposti Marco e tutti i tesserati della prima squadra, terminerà in data 27 marzo 2020».

