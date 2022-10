Tegola per Treviglio, Taylor infortunato: out per qualche settimana

Tegola alla Mascio nella settimana d’esordio del campionato. Lo statunitense Trevis Taylor dovrà rimanere ai box per alcune settimane. A mettere ko il centro americano è una problema all’apparato muscolo-scheletrico. Un disturbo che non era stato riscontrato nelle visite mediche estive al momento dell’ingaggio, come si legge dal comunicato ufficiale della società.

In ogni caso Taylor verrà sottoposto alle cure del caso auspicando che tutto si risolva per il meglio. Per ora, dunque, viene escluso un eventuale «taglio» dello statunitense. Inutile sottolineare che per coach Michele Carrea si tratta di un guaio di rilevante importanza.