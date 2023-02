«Temiamo la velocità di Theo e Leao. La sconfitta col Lecce ci ha dato fastidio, cerchiamo riscatto»

Interpellato sul tema tattico del match col Milan, Gian Piero Gasperini non sembra voler evitare la logica dell’uno contro uno a moduli speculari: «Pioli in un momento di difficoltà ha adottato la difesa a tre battendo altre strade e i risultati gli stanno dando ragione - osserva l’allenatore dell’Atalanta -. Noi balliamo tra due moduli, all’inizio o a partita in corso. In questo momento attacchiamo a due, il tridente è un’alternativa: dietro le punte Ederson, Boga e Koopmeiners sono tre possibili soluzioni».