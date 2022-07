Terzi è subito la regina degli Italiani: 3 ori, un argento e un record per lei a Napoli

La 26enne stella azzurra di Arzago d’Adda, in forza alle Pol.Ha Varese/Fiamme Azzurre (classe S7) ha trovato il primo acuto d’oro nei 50 stile libero col tempo di 35”21. Subito dopo la nuotatrice bergamasca ha partecipato a due staffette, conquistando un argento nella 4x50 misti mista in 4’’03”97 e poi l’oro nella 4x100 misti mista in 5’06”66, stabilendo con la Pol. Ha Varese il nuovo record italiano. Il precedente era stato stabilito dalla stessa società varesina nel marzo del 2019. Ciliegina sulla torta di Giulia, l’oro nei 100 stile libero in 1’13”44.