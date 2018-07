Tifoseria entusiasta per bomber Zapata

Se poi arrivasse il sostituto di Cristante... Tifoseria atalantina entusiasta per Duvan Zapata, attaccante ventisettenne colombiano. E’ la punta-punta tanto invocata da tempo. Con la maglia del Napoli, dell’Udinese e l’ultima della Sampdoria ha viaggiato alla media di una decina di gol a stagione.

Per il reparto offensivo nerazzurro è un salto di qualità. I 24 milioni circa che costerà per i prossimi due campionati sembrano, perciò, scuciti bene dalla società. In effetti questa è un’Atalanta che ormai ha alzato il tiro. Non può fare altrimenti, perché dovrà affrontare tre impegni in rapida successione (Europa League, campionato e Coppa Italia) da onorare al meglio. E ad oggi con Gomez, Zapata e Ilicic in avanti con Barrow (a sua volta ragionevolmente scalpitante) c’è da stare tranquilli. Se si dovesse aggiungere un adeguato sostituto di Cristante, beh, allora, saremmo a cavallo. Pasalic, estroso croato del Chelsea, sembra essere a un passo. In ogni caso il mercato dell’Atalanta è in continuo fermento. Le voci sulle trattative si susseguono che è un piacere. Punto fermo potrebbe essere il centrocampo con i confermati De Roon e Freuler a fornire garanzie. Una pedina difensiva non farebbe male soprattutto dopo l’infortunio a Marco Varnier, inutilizzabile per sei mesi. Insomma, all’ organico atalantino mancherebbero un paio di giocatori per presentarsi al meglio all’inizio degli impegni ufficiale con un unico obiettivo: ripetere i brillanti risultati da quando il Gasp è a Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA