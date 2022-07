Tiri liberi, le analogie tra Mascio e Alpe. La BB14 ha confermato Isotta

41 anni fa Carlo Recalcati, al secondo campionato in panchina, fece gioire gli appassionati baskettari dell’intera provincia. Tutto iniziò dall’allora lungimirante e ambizioso presidentissimo Dante Signorelli che si era appunto sognato e programmato la cavalcata vincente. Proprio come fa oggi Stefano Mascio che alla guida del club trevigliese dalla scorsa estate non ha nascosto da subito obiettivi ambiziosi. Carte vincenti di Signorelli gli ingaggi della copia statunitense Jura-Kupec, nonchè i notevoli contributi della batteria di italiani da Meneghel a Natalini, da Giommi a Cappelletti in aggiunta ai giovani Carera, Guerini e Signorelli.