Tiri liberi sul basket bergamasco Cassa Rurale in palla, Withu in rodaggio

Tiri liberi sul basket bergamasco

Se il buon giorno si vede dal mattino la Cassa Rurale dovrebbe affrontare il prossimo campionato convinta di blindare copiose soddisfazioni. Non così la Withu Bergamo nonostante sulla carta disponga di una rosa apparentemente solida. Questi i verdetti dell’esordio di domenica scorsa in Supercoppa di serie A2 dove i bancari hanno sconfitto Piacenza (90-80) mentre il team cittadino le ha buscate, con una certa sorpresa dal Milano (69-77). Ma c’è di più: nel match disputato al Pala Facchetti coach Devis Cagnardi ha fatto a meno degli stranieri Frazier e Nikolic; al completo, viceversa, sul parquet del PalaAgnelli la formazione gestita da Marco Calvani. Un aspetto è balzato subito all’occhio nelle due sfide: trevigliesi già con schemi ben assimilati e in possesso di adeguata carica agonistica; Withu imprecisa al tiro e a tratti inspiegabilmente svogliata. Ovviamente stiamo analizzando soltanto la prima uscita ufficiale della corrente stagione sportiva quando manca ancora un mese al via del campionato. Morale: alla Cassa Rurale l’auspicio di continuare sui livelli sin qui acquisiti; alla Withu un intenso lavoro in palestra portatore di maggior animus pugnandi in grado, inoltre, di sfruttare al meglio le riconosciute qualità tecniche delle pedine ingaggiate in estate. Terremo monitorate con particolare attenzione le sfide in programma domenica 18 ottobre con Treviglio ospite del Milano e Bergamo del Piacenza.

