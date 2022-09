Tiri liberi sul basket orobico: BB14, Meneghel ribalta i pronostici

Non è che la BB14 parta con pronostici favorevoli nell’imminente avvio del campionato cadetto. Ci pensa, però, Franco Meneghel a ribaltare una certificabile mancanza di fiducia nei confronti del più titolato team cittadino, retrocesso in serie B un paio di stagioni sportive fa. L’attuale team manager della BB14 (nonché ex giocatore di Alpe, Celana, Treviglio e della Nazionale) è convinto che con il rinnovato organico si possa lottare pari pari con le avversarie alla caccia della salvaguardia della categoria. Lo sostiene dopo aver visionato nelle recenti amichevoli le altre formazioni incluse nel medesimo girone. Al tempo stesso l’esperto dirigente ripete il solito copione: «Si è costruito un roster in base alle disponibilità della cassa estiva». Un ritornello da blindare qualora nel corso del campionato si incappasse in risultati avversi sul parquet. In attesa di orizzonti migliori non rimane che accontentarsi di mantenere da noi l’attuale terza divisione nazionale. Nessuna novità sul fronte sponsor: qualora non ci fossero risposte positive ecco la CLF, azienda con sede a Pedrengo il cui titolare Claudio Zanese è attivo vice presidente della stessa BB14. Sabato 1° ottobre via al campionato con il calendario che indica la trasferta a Padova contro la locale Petrarca. Vale la pena anticipare che i veneti vantano un organico sicuramente competitivo. Disco rosso, allora, largamente annunciato? Sì stando alla logica, ma...