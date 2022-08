Tiri liberi sul basket orobico. BB14, roster delineato a meno di qualche sorpresa

Le possibilità economiche di questa stagione non permettono altri innesti dal mercato, la formazione sarà quella che si è presentata al Lazzaretto nelle scorsi giorni.

Mettiamoci il cuore in pace: salvo improbabili sorprese dell’ultimo momento la BB14 non amplierà l’organico che si è presentato al raduno di lunedì 22 agosto al Lazzaretto per preparare la stagione 2022-2023. La conferma, a nostra specifica domanda, è venuta proprio dal coach Marco Albanesi.

Comprensibili le ragioni: evidentemente il budget per affrontare il nuovo campionato non può sopportare ulteriori aggravi. E con i tre soli giocatori di categoria (i confermati capitan Simoncelli, Sodero e Genovese) in aggiunta ai sette giovani del roster attendiamoci razionalmente un torneo dai modesti risultati.

In ogni caso non possiamo storcere il naso se consideriamo che c’era il concreto rischio di non poter nemmeno presentarsi ai nastri di partenza del campionata vista la critica situazione societaria.

Sarebbe un brutto errore quello di fare paragoni con la rosa della passata annata quando il quinto posto in regular season e gli esaltanti playoff avevano di colpo esaltatoi tifosi e triplicato la presenza degli spettatori al PalaAgnelli. Altri tempi e altre risorse finanziarie messe principalmente sul piatto dal patron della Withu, Matteo Ballarin. Aveva ben altre possibilità l’ex coach Devis Cagnardi rispetto a quello che ha a disposizione oggi Albanesi.