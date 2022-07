Tiri liberi sul basket orobico: Galluzzo impegnato per salvare la BB14

Ridda di voci sul prossimo futuro della Bergamo Basket 2014. La sola cosa certificabile al cento per cento è la ferrea volontà del presidente Vincenzo Galluzzo di dare continuità al club cittadino, fortemente a rischio dopo il disimpegno del titolare della Withu, Matteo Ballarin socio di maggioranza. Galluzzo è impegnato, in pratica, notte e giorno su diversi fronti con una lista di contatti e incontri con rappresentanti delle Istituzioni, imprenditori ed esponenti sportivi. Pochi gli spiragli sin qui sin qui all’orizzonte con i tempi che purtroppo si stanno inesorabilmente restringendo. Positivo rimane, tuttavia, l’avvenuto rinnovo dell’affiliazione ufficiale alla federbasket per la stagione 2022-2023. Dovrà però in ogni caso seguire l’iscrizione al nuovo campionato di serie B. In agenda Galluzzo dovrebbe avere anche un incontro con il sindaco Giorgio Gori che si era interessato durante il mandato per risolvere problematiche di altre realtà dello sport locale. Sul nostro sito abbiamo dato la notizia che indiscrezioni parlano di un possibile rientro in società con ruoli di spessore da parte di Massimo Lentsch. Sarebbe una strada da percorrere e sicuramente auspicabile. Le ultimissime parlano dell’interessamento di Antonio Guizzetti, l’economista orobico in passato patron della pallacanestro Montecatini di serie A e di un mezzo campionato trascorso ai vertici del mai dimenticato Celana, gestione Marco Tucci. Infine Galluzzo ha avuto colloqui con Mario Andreini (numero uno della Blu Orobica) che nel passato torneo ha dato alla formazione allenata da Devis Cagnardi diversi under da valorizzare e valorizzati con gli interessi.