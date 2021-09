Tiri liberi sul basket orobico, i voti: nove a Treviglio e tra il 7 e l’8 alla Withu A 20 giorni dall’avvio del campionato ecco i nostri voti alle due squadre di basket della provincia.

Con venti giorni di preparazione al campionato nelle gambe e con il paio di amichevoli disputate riteniamo certificabili i voti scolastici a Mascio Treviglio e a Withu Bergamo. Il tutto con evidente beneficio d’inventario tenendo conto che mancano tre settimane al via dei rispettivi tornei (3 ottobre).

Assegniamo 9 tondo alla Mascio declinandolo in scioltezza con le non nascoste ambizioni coincise con l’ingresso in società del presidente e sponsor Stefano Mascio. Da toccare con mano l’improvviso cambio di marcia rispetto al passato dei preposti al mercato (in testa lo storico general manager Euclide Insogna) abili nell’inserire in rosa 4-5 pedine di indiscutibile qualità per la serie A2. Di pari passo non ci si è tirati indietro nel puntare su un coach di provata esperienza e capacità (Michele Carrea) piuttosto che promuovere definitivamente Matteo Zambelli incognita per ruoli preminenti. Con un biglietto da visita tanto pomposo impossibile non porsi traguardi adeguati in tempi ragionevolmente assai ristretti...

Tra il 7 e l’8 alla Withu (qui siamo in cadetteria). Una attestazione figlia di ingaggi sulla carta appropriati per adattabilità tecnica e fisica nei rispettivi ruoli. Possibile prevedere una collocazione in classifica dalla parte centrale alla conquista dei playoff. Podio, praticamente, garantito se l’allenatore Devis Cagnardi (più che buona la scelta) disponesse dell’auspicato pivottone di categoria. È ciò di cui siamo convinti...

