Tiri liberi sul basket orobico: Mascio, sotto con le ambizioni da rispettare

Irrefrenabile la Mascio nelle trattative al mercato del basket. Il tutto nell’intento di accelerare nei tempi gli obiettivi che patron Stefano Mascio ha anticipato sin dal suo insediamento nel club trevigliese la scorsa estate. «Le ambizioni sono di portare al PalaFacchetti la massima divisione nazionale - aveva detto d’un colpo - meglio ancora se il traguardo arrivasse prima». E alle parole stanno seguendo puntualmente i fatti. Da qui già il via al forte interessamento nella campagna acquisti e cessione. Innanzitutto la conferma di coach Michele Carrea per dare continuità ad una gestione tecnica portatrice di risultati quanto meno soddisfacenti nella passata stagione sportiva. È seguito l’addio a capitan Reati che ha lasciato il club con certificabile rammarico. Da giorni si è dato il «la» alle trattative in entrata con bocche totalmente cucite da parte della dirigenza sulle pedine da affidare all’allenatore milanese. In ogni caso, è fuori dubbio che si stanno trattando gli ingaggi di un’ala e di una guardia di notevoli spessori. Entrando un po’ più nello specifico indiscrezioni parlano di giocatori con alle spalle diversi campionati di serie A1. Dopodiché il discorso stranieri ed anche qui occhi puntati su un forte pivot statunitense, nonché su una guardia portatrice di canestri a iosa. Si è anche alle prese per l’assunzione di un general manager all’altezza della situazione dopo che lo storico Euclide Insogna ha assunto le funzioni di direttore sportivo al posto di Massimo Gritti, il quale ha lasciato la società della Bassa dopo una onorata attività durata vent’anni.