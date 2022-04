Tiri liberi sul basket orobico: per Treviglio e Bergamo 7+

Assegniamo un 7 pieno al quarto posto finale (blindato con una giornata di anticipo) della Mascio nella prima fase della stagione sportiva. Per raggiungere l’ 8 o un voto ancora più alto non avrebbe dovuto peccare di continuità. Anche perchè la rosa è stata esplicitamente costruita per ottenere risultati di livello, grazie all’iniezione importante di liquidità del nuovo presidente Stefano Mascio. Anche l’ingaggio di coach Michele Carrea fa parte del potenziamento del «nuovo» sodalizio. Fatte queste premesse dunque, sul parquet si poteva forse far meglio anche se l’imprevedibile stop e la perdita del forte staunitense Potts ha complicato un po' le cose.

Più o meno simile la votazione per la Withu e siamo passati in serie B. Il suo quinto posto (mancano 5 partite alla fine della regular season) è da considerare oltre la sufficienza. Del resto in estate c’è stato poco tempo per provvedere all’ingaggio di addirittura nove pedine nuove di zecca. Bravo l’allenatore Devis Cagnardi (pure lui portato a Bergamo in fretta e furia) nel lavoro di amalgama della squadra diventata, fra l’altro, orfana di cecchino Negri ai box per il grave infortunio e non ancora sostituito. Ora c’è molta curiosità di vedere quale ruolo assumerà il quintetto cittadino nei playoff per la promozione in A2.