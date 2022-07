Tiri liberi sul basket orobico: Treviglio e Bergamo sotto osservazione

È tempo per la Bergamo Basket (BB14) di accelerare le mosse sul mercato in vista del secondo campionato di fila in serie B che partirà il 2 ottobre. Inutile avventurarci sui nominativi del nuovo roster in quanto le trattative vengono di norma avviate ma nel giro di poche ore sono già morte e sepolte. Di certo dopo la miracolosa decisione di dar continuità al club ci si dovrà preprare ad una stagione sportiva all’insegna del risparmio. Ripetiamoci: è già bello esultare per accorrere ancora sugli spalti del PalaAgnelli a incoraggiare la squadra. L’accordo siglato con Blu Orobica e Lussana sarà determinante per portare 4 giovani sulla rampa di lancio con funzione di «cambi». Quintetto titolare, viceversa, allestito con altrettanti pedine di esperienza o se si preferisce di categoria.