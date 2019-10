Tiri liberi sul basket orobico

Bergamo, è già tempo di mercato? Treviglio ha riscattato la sconfitta della prima giornata, mentre Bergamo ha perso, per la squadra cittadina è già tempo di ricorrere al mercato?

La Cassa Rurale ha subito riscattato il lacunoso avvio di campionato di Trapani. Superando abbastanza agevolmente la temuta Rieti. Forte di una dirigenza esperta e compatta (con Euclide Insogna gran maestro della gestione), il club trevigliese aggiunge ogni estate uno o due tasselli importanti per l’organico. In questa stagione il valore aggiunto è dato dalla riconferma del poker di italiani: Borra, Caroti, Palumbo, Reati ma anche della consistenza della nuova coppia di stranieri Ivanov-Pacher. Insomma, una formazione che con coach Adriano Vertemati in panchina sembra in grado di ambire a traguardi di alta quota.

Ruben Zugno

(Foto by Comi)

Aspetto positivo della pur pesante sconfitta di Bergamo col Derthona (-18 il passivo) sono gli applausi di fine partita dei tifosi sugli spalti dell’arena di Voghera. Non si è affatto trattato di controsenso. I supporter cittadini devono aver compreso (questa la personale interpretazione) le motivazioni per le quali la società ha presentato al via un organico non da zone alte, scommettendo sui giovani. Poi se strada facendo l’esperto stratega allenatore Marco Calvani riuscirà a ribaltare le premesse si festeggerà a lungo. Da non dimenticare che il presidente Lentsch aveva annunciato che la società dispone ancora di un «tesoretto» (ovvero di un piccola disponibilità finanziaria) che potrebbe essere eventualmente utile per muoversi nel mercato di riparazione.

