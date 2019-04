Tiri liberi sul basket orobico

Bergamo e Remer: ultimo atto La remer Treviglio ha sorpassato i bergamaschi in classifica proprio alla penultima giornata. Ecco che cosa ci aspetta nell’ultimo turno e poi ai play-off.

Precipitare dalla vetta al quinto posto non è da salti di gioia. Tanto più che per alcune settimane si era coltivato il sogno di promozione diretta in A1. In ogni caso la quinta piazza non sarebbe per nulla male, pensando che l’obiettivo dell’estate era quello della salvezza. Così Bergamo, ad una settimana dal termine della regular season, è chiamata a difendere l’attuale collocazione della graduatoria per usufruire del primo turno casalingo nelle prossime sfide valide per il secondo accesso nella massima divisione nazionale.

Bisognerà superare sabato sera al PalaAgnelli la terz’ultima ormai demotivata Tortona. Occhio a non dare, comunque, scontato l’esito della gara anche se tutto sembra favorire il team cittadino. Riteniamo che abbia il bel daffare coach Sandro Dell’Agnello per tenere sotto pressione mentale i giocatori. Naturalmente se fenomeno Roderick e folletto Taylor avranno un rendimento medio alto, la posta in palio sarà a portata di mano.

Complimenti anticipati alla Remer che affronterà al Pala Facchetti Rieti proprio la formazione con la quale condivide la terza piazza. Valori aggiunti l’oculata gestione finanziaria e il lancio e il consolidamento di giovani in un campionato imbottito da senior. A chi i meriti principali? Semplicissimo: alla coesione tra dirigenza e staff tecnico.

