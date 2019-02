Tiri liberi sul basket orobico

Bergamo e Remer verso i playoff Cinque mesi alla Remer per agganciare Bergamo al quarto posto della classifica. Per entrambe ora la lotta sarà per ottenere l’ accesso ai playoff.

Per il pallone a spicchi orobico è già motivo di suonare le campane a festa. Per la Remer, comunque, accedere alle super sfide-promozione di maggio rientra nella tradizione degli ultimi anni. Non così per Bergamo, al ricordo della sofferta salvezza della scorsa stagione sportiva e delle modeste ambizioni dell’estate che poi si sono trasformate sul campo grazie all’azzeccata coppia di americani Roderick-Taylor, tra le più belle sorprese dell’intera serie A2. Merito anche di coach Dell’ Agnello che ha trascorso giorni e notti sui filmati per selezionare i giocatori migliori. Quanto al mercato si parla con insistenza dell’arrivo di un panchinaro di un certo peso, in questo caso il budget sforerebbe rispetto a quello fissato in estate.

basket bergamo treviglio

(Foto by Beppe Bedolis)

In casa Treviglio arrivare al top è stato parecchio complicato. Da non dimenticare che nelle gare iniziali del torneo si era temuto di dover lottare per la retrocessione. Elogi incondizionati a dirigenza e all’allenatore Adriano Vertemati per essere riusciti a mantenere i nervi saldi, escludendo sul nascere rischiosi colpi di scena. A contribuire all’esaltante metamorfosi (la squadra nelle ultime otto giornate ha collezionato addirittura sette vittorie) l’ingaggio di Nikolic e quello recente di figliol prodigo Reati che era stato proposto anche ai consiglieri del dirigenza del team cittadino, evidentemente senza successo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA