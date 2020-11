Tiri liberi sul basket orobico

Cassa Rurale e Withu pronte per il via Salvo imprevedibili ulteriori rinvii la serie A due del basket inizierà il campionato 2020-2021 domenica 22 novembre. Bergamo comincerà così il torneo con il derbissimo Cassa Rurale (alle ore 18 al PalaFacchetti di Treviglio).

Entrambe le squadre orobiche hanno sin qui disputato alcune amichevoli alternando la qualità delle prestazioni. I rispettivi allenatori sono alla ricerca innanzitutto di amalgama tra i giocatori senza tralasciare graduali miglioramenti sotto l’aspetto individuale. Nella sfida tra le due formazioni, disputata al PalaAgnelli a prevalere è stato il club cittadino per una sola lunghezza. Ciò dimostra il grande equilibrio sul parquet e conferma, come da previsioni, che si ha a che fare con compagini in grado di poter puntare ai playoff.

Questo, naturalmente, sulla carta. Noi rimaniamo più che mai dell’idea che alla Withu servirebbe una pedina per completare un organico già di per sè sufficiente per garantire oltremodo una posizione di classifica dal centro in poi. Sappiamo che il general manager Gianluca Petronio e il dirigente responsabile Franco Meneghel sono attivi sul mercato per trovare la pedina che faccia al caso: l’identikit parla di una ala esperta o se si preferisce di categoria.

A Treviglio coach Devis Cagnardi é invece alle prese con una rosa imbottita di giovani che rispecchia sino in fondo la politica societaria. Da sottolineare, però, che si tratta di baby di talento, in pratica pronti per il grande lancio. Si attende con giustificata impazienza al completo reinserimento dello statunitense Frazier fermato nella preparazione al torneo per infortunio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA