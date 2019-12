Tiri liberi sul basket orobico

Complimenti alle tifoserie del derby Bene la Cassa Rurale di Treviglio mentre per la Bergamo Basket urge puntare su qualche nuovo acquisto.

Osservi la classifica al termine dell’andata e condanni Bergamo a una retrocessione virtuale. Ad avallarlo la miseria di un paio di vittorie accumulate nelle quindici giornate disputate. A non gettare, comunque anzitempo, la spugna sono il presidente Massimo Lentsch e a ruota il general manager Gian Luca Petronio e coach Marco Calvani (entrambi da noi dall’estate). L’autorevole terzetto si sforza a trovare le motivazioni del caso con in testa l’intero girone di ritorno ancora da giocare. Ferma restando, comunque, l’inequivocabile necessità di rimpolpare l’organico con almeno un paio di pedine.

Tutto bene ma più il tempo passa e le possibilità di salvaguardare la categoria diminuiscono a vista d’occhio. Inoltre non sta scritto da nessuna parte che i nuovi arrivi si coniughino con le esigenze del collettivo. Due stagioni sportive or sono con altri personaggi nello staff tecnico (Bartocci-Sacco) furono sufficienti a otto gare dalla fine della regular season gli ingaggi del talentuoso Hollis e del valido Laganà per stravolgere in positivo i risultati della squadra. Riuscirà a ripetere adesso quella prodigiosa impresa la rinnovata copia Petronio-Calvani, preposta al mercato di riparazione? Le credenziali, quanto ai loro curriculum professionali, non difettano.

Per fortuna la pallacanestro orobica ha di che consolarsi pensando alla Cassa Rurale. Domenica 15 dicembre nel derbissimo del PalaAgnelli il team dell’allenatore Adriano Vertemati ha letteralmente passeggiato contro antagonisti decisamente inferiori sotto parecchi aspetti. Con la posta in palio conseguita i trevigliesi hanno ulteriormente consolidato la posizione in classifica (quarta) che li porterà dritti e filati ai playoff promozione. Rimanendo allo scontro campanilistico di domenica, meritevoli di citazione le rispettive tifoserie (di gran lunga più numerosa quella trevigliese) per il comportamento oltremodo corretto nonché folcloristico dagli spalti.

