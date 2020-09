Tiri liberi sul basket orobico

Incognita Cagnardi a Treviglio Per la preparazione al campionato 2020-2021 la Cassa Rurale si radunerà al PalaFacchetti il 9 settembre mentre il via del torneo è programmato per il 15 novembre.

Sarà indolore per Treviglio l’abbandono-choc di Adriano Vertemati dopo un decennio di fila sulla panchina del club presieduto da Gian Franco Testa? Domanda legittima nonostante il sostituto Devis Cagnardi abbia alle spalle un dignitoso curriculum operativo oltre a possedere qualità umane di primo piano. D’altra parte Vertemati (volato nello scorso luglio alle dipendenze del blasonato Bayern Monaco) nella cittadina della Bassa bergamasca ha collezionato risultati certificabili spesso con budget inferiori rispetto agli obiettivi prefissati dalla dirigenza. Ai rendimenti ottimali della squadra, Vertemati, ha lanciato fior di giovani a livelli invidiabili. Sostenibile, allora, parlare di incognita-Cagnardi? Risposta da rimandare lungo la prossima stagione se proprio non si vuol correre il rischio di smentite. Una cosa è comunque certa: il testimone raccolto dal nuovo allenatore non è dei più agevoli.

Dalla sua, però, la garanzia di un supporto societario di provato spessore. In caso di eccessivo e immediato bisogno da circa venticinque anni, Treviglio dispone di Euclide Insogna, eclettico general manager che in precedenza anche da tecnico si era ben destreggiato. Del resto lo stesso Insogna si era preso per mano l’allora trentenne Vertemati alla sua prima esperienza da allenatore o giù di lì. Pure l’amato Cece Ciocca si avvalse degli insegnamenti di Insogna. Cagnardi, in ogni caso, si potrà avvalere di un roster solido che secondo addetti ai lavori affidabili, dovrà puntare senza alcuna esitazione ai playoff. Per la preparazione al campionato 2020-2021 la Cassa Rurale si radunerà al PalaFacchetti il 9 settembre mentre il via del torneo è programmato per il 15 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA