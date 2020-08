Tiri liberi sul basket orobico

Le pagelle del mercato di A2 Salvo colpi di mercato dell’ultima ora, Bergamo e Cassa Rurale hanno completato i rispettivi roster per il prossimo campionato di serie A2 che comincerà il 15 novembre.

Decisamente migliorato il Bergamo Basket e non poteva essere diversamente visto l’ultimo posto nella scorsa stagione. Iniziamo con l’assegnarle un 7 pieno (l’anno scorso le avevamo dato 4). Registriamo un salto di qualità nell’ingaggio degli statunitensi, Purvis ed Easley. Il primo con parecchi punti nelle mani da fuori e in entrata; l’altro, pivot trentatreenne, garanzia a rimbalzo e in fatto di canestri da sotto. Arricchito il gruppo di casa nostra con gli arrivi di Masciadri e Pullazi, tipiche pedine di categoria per qualità tecniche e agonistiche. Fanno ben sperare anche i giovani Parravicini, Da Campo, Seck, Bedini e Vecerina. La conferma in cabina di regia di Zugno va giudicata soddisfacente anche se dal ventiquattrenne play c’è da auspicare ulteriore acquisizione di personalità. Secondo noi l’acquisto di un “cambio” eccellente nel vero senso del termine innalzerebbe di colpo la votazione della squadra portandola all’ otto.

Già sull’otto, così com’è, è la Cassa Rurale, dopo lo splendido scorcio di stagione passata. L’aver trattenuto Borra, Reati e D’Almeida accredita un parco di italiani di invidiabile livello. Inoltre l’innesto del tiratore Pepe assicura punti dall’arco. Di spessore i ritorni di Frazier e Nikolic i quali avevano dimostrato all’impatto al PalaFacchetti di possedere talento da vendere. Naturalmente la perdita di coach Adrano Vertemati non è da considerare, quanto meno sulla carta, del tutto indolore. Al suo posto, comunque, un Devis Cagnardi il cui identikit sembra in simbiosi o se si preferisce fatto su misura per l’ambiente baskettaro trevigliese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA