Tiri liberi sul basket orobico

Le prospettive di Treviglio e Bergamo Le due squadre bergamasche che militano nel campionato di A2 maschile arrivano ai nastri di partenza del campionato con premesse e aspettative diverse.

L’obiettivo per Bergamo è certamente quello di non soffrire per riuscire a rimanere in serie A2, e non precipitare nell’anonimato della cadetteria, in attesa del definitivo consolidamento della società che ha ancora poche stagioni di esperienza alle spalle. La consapevolezza dei propri limiti servirà per affrontare tutti i risultati con più serenità. Come accaduto, sul finire degli anni ’80, all’indimenticato Celana (gestione Gianbattista Begnini) che per un paio di annate da matricola dell’allora B d’eccellenza superò enormi difficoltà per non retrocedere. A pensarla così è anche il presidente Massimo Lentsch che giudica una stabile presenza nel campionato di A2 come la vittoria di uno scudetto.

Si deve invece fare un discorso diverso per Cassa Rurale (ex Remer) Treviglio che ha superato da un bel pezzo questa fase e da diversi anni ha creato un apparato societario solido e stabile pronto ad affrontare abbastanza serenamente la stagione.Il terzo posto nella scorsa regular season non ha fatto che confermare la solidità del progetto trevigliese. E anche le aspettative per la nuove stagione sono quelle di poter giocare per la media alta classifica.

