Tiri liberi sul basket orobico

Treviglio completo, Bergamo sul mercato In tema di mercato Treviglio ha la meglio sui cugini di Bergamo. Dato inconfutabile: a poco più di un paio di settimane dal via alla preparazione al campionato il team dell presidente Gianfranco Testa può già ritenersi completo in ogni reparto.

Non così l’organico sin qui a disposizione del nuovo coach Alessandro Dell’Agnello sempre privo di un paio di pedine, per di più, di adeguato spessore. Parlando di Treviglio gli si può assegnare, a occhi chiusi, il voto scolastico di 7/8 l’equivalente di un prossimo percorso da medio alto livello. Il tutto nonostante la mancanza, quanto meno per il momento, dello sponsor principale in sostituzione della Remer. Fortunatamente problemi del genere non sono condivisibili in casa Bergamo. Patron Massimo Lentsch, in virtù pure del contributo finanziario dei nuovi soci, ha infatti garantito un budget sicuramente dignitoso per disputare un’annata senza particolari assilli di classifica.

Auspicabile, quindi, che l’allenatore Dell’Agnello coadiuvato dal general manager Valeriano D’Orta si diano un’accelerata d’urto per non vedersi da un istante all’altro scippare i giocatori che fanno al caso. Pure chi ha modeste cognizioni sul pallone a spicchi è in grado di avvertire l’ assenza di un pivot (erroraccio sacrificare nello specifico ruolo cecchino Fattori) e di un regista che possa sostituire a cuor leggero il partente Ferri voluto dall’ex tecnico Giancarlo Sacco a Legnano, guarda caso, con il lungo Bozzetto. Una volta completata la rosa si potrà così dar vita alla campagna abbonamenti già, del resto, avviata da tempo dalla dirigenza di Treviglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA