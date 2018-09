Toloi è ok: lunedì titolare?

Ilicic verso la convocazione Toloi verso il sì, Ilicic verso una possibile prima convocazione, Mancini in forte dubbio. A due giorni dalla partita contro la Spal (si gioca lunedì alle 20,30, a Ferrara), l’Atalanta fa il punto sugli infortunati, con qualche buona impressione.

Toloi, lunedì, dovrebbe scendere in campo dall’inizio: anche ieri ha lavorato con il gruppo, il problema al retto femorale pare superato e tutto lascia pensare ad un suo ritorno tra i titolari, dopo il forfait contro il Cagliari. Ilicic, invece, non giocherà, ma c’è comunque un segnale positivo: lo sloveno sembra vicino alla convocazione, primo passo verso il recupero completo. Da una settimana, ormai, Ilicic sta lavorando con i compagni (anche se ieri non ha preso parte all’intera seduta) e ha superato l’infezione batterica che l’ha messo ko in questa prima parte di stagione: la forma fisica non è ancora al top, ma gradualmente l’ex Fiorentina è pronto a tornare protagonista. Il primo passo sarà una convocazione, che potrebbe arrivare già domani: la possibilità è concreta. Nel caso, lo sloveno andrà in panchina e non si potrebbe escludere del tutto un eventuale ingresso a gara in corso. Punto di domanda, invece, per Mancini, che ieri ha lavorato a parte a causa di un fastidio all’adduttore lungo: il difensore è in dubbio per la Spal. Se recupererà, andrà comunque in panchina: i tre posti dietro dovrebbero essere di Toloi, Palomino e Masiello. Gasperini ha possibilità di scelta in più ruoli e i ballottaggi sono parecchi: tra gli altri, Castagne-Hateboer, Gosens-Adnan, Rigoni-Pasalic. Dopo il ritorno dei nazionali, ieri la squadra si è allenata quasi al completo (Mancini e il lungodegente Varnier sono le eccezioni) per il secondo giorno di fila, sul campo numero 5, dove lavorerà anche oggi pomeriggio (e fino a fine mese): manca la tribuna, quindi il pubblico non potrà accedere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA