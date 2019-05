Toloi e Varnier, lavoro personalizzato

L’Atalanta chiude la stagione col Sassuolo Il tecnico della Dea ha sottoposto i suoi calciatori a differenti carichi di lavoro in base al minutaggio della gara contro la Juventus.

Ripresa della preparazione per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in vista del match contro il Sassuolo, in programma domenica sera al Mapei Stadium, lo stadio dei neroverdi ma che per l’ultima di campionato, agli atti della Lega e della storia, sarà dei nerazzurri a caccia di una vittoria che vorrebbe dire Champions League.

Il tecnico della Dea ha sottoposto i suoi calciatori a differenti carichi di lavoro in base al minutaggio della gara contro la Juventus. Toloi e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA