Top e flop del calcio provinciale

Momento florido del calcio made in Bg Periodo positivo per le formazioni bergamasche del calcio provinciale. Vittoria per Atalanta e pari per l’AlbinoLeffe tra i professionisti, solo una sconfitta in Serie D, mentre la squadra del momento è il Telgate in Promozione, sempre più lanciato verso la vittoria del campionato. Ecco in sintesi i top e i flop della giornata.

SERIE D

Il Pontisola resta la migliore bergamasca del girone. Nulla da fare, anche nel derby con il Calcio Romanese i blues centrano tre punti che li mettono al 3° posto (2-1), in una giornata che in generale ha sorriso alle formazione orobiche. Punti salvezza fondamentali per il Ciserano contro il Ciliverghe (2-0), da sogno quelli del Caravaggio contro il Lecco (3-1), inebrianti quelli dello Scanzorosciate in casa contro il Levico Terme (5-0); pari invece per la Grumellese in casa del Dro (0-0), mentre è andata male alla Virtus Bergamo 1909 contro la capolista Rezzato (4-1).

ECCELLENZA

+ PUNTI TRANQUILLITA’: Crotti entra dalla panchina e decide il derby in favore della Cisanese contro la Trevigliese e per i ragazzi di Arrigoni la classifica è ancor più tranquilla.

- SALVEZZA DA COQNUISTARE: Brutto ko nel finale ad Albino per il Mapello (2-1), che lascia alle spalle ancora 4 squadre, ma sarà costretto a sudarsela fino alla fine.

PROMOZIONE

+ FUGA IN TESTA: Il Telgate batte in trasferta la Pradalunghese nello scontro diretto (1-0) e vola a + 8 sulla Vertovese.

- ACCECATO DAL FANALINO: Il Casazza cade 3-2 in casa del Sarnico, sempre ultimo in classifica ma ora più vicino alle dirette inseguitrici.

PRIMA CATEGORIA

+ SEMPRE PRIMA: Il Fornovo San Giovanni è sempre una certezza in testa alla graduatoria, anche se il distacco dal Cenate Sotto è solo di 4 punti.

- ULTIMO POSTO: Stagione complicata per l’Oriens, sempre ultima della classe dopo il 2-0 patito dal Cologno.

SECONDA CATEGORIA

+ VAL SERIANA IMPERAT: Alle spalle dell’Albano, nel girone B, sono loro le più belle realtà del momento, l’Immacolata Alzano e il Cene, inaspettatamente 2° e 3° in classifica.

OCCHIO FULGOR: Il Vidalengo nel girone C risorge, la formazione di Canonica invece non raccoglie punti e per la prima volta è ultima in classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA