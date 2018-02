Top e flop del calcio provinciale

Pontisola e Virtus le migliori Un punto Atalanta, 0 per l’AlbinoLeffe che deve iniziare a guardarsi le spalle e due squadre in Serie D che volano. Pontisola e Virtus le migliori nel primo campionato dilettantistico.

Pontisola e Virtus Bergamo 1909 sono le migliori interpreti del primo campionato dilettantistico: i blues con un gol di Recino, arrivato a 19 reti, piegano l’Aurora Pro Patria, la allontanano a 4 punti dalla capolista Rezzato e la tallonano a 1 punto al 3° posto, mentre i ragazzi di Madonna con il 3-0 sulla Grumellese si portano a 3 punti dai playoff. Ecco in sintesi i top e i flop del calcio provinciale bergamasco.

SERIE D: Detto delle due migliori, per le altre, Caravaggio escluso, sarà un finale duro in lotta salvezza. I bassaioli hanno piegato il Calcio Romanese 2-1, sempre ultimissimo con soli 10 punti, e dormono sonni tranquilli. Lo Scanzorosciate ora sarebbe salvo e il successo in casa con il Darfo Boario è un risultato di prestigio (1-0). Buon pari del Ciserano in casa contro il Leco nell’anticipo del sabato (1-1).

ECCELLENZA:

+ SOGNI GIALLOROSSI: 4 gol al Brugherio per il Villa d’Almè e secondo posto distante solo 3 punti, nulla è precluso.

- OCCASIONE MANCATA: Poteva essere la partita giusta per dare una svolta e provare ad avvicinarsi alla salvezza diretta: solo 1-1 per il Valcalepio in casa del Ghedi penultimo.

PROMOZIONE:

+ SOGNO SECONDO POSTO: Vola la Gavarnese di mister Foresti, che piega la Pradalunghese 1-0 in trasferta e mette nel mirino la Vertovese, 2°, a soli 3 punti.

- LA VETTA S’ALLONTANA: Seconda sconfitta stagionale per la Tritium in casa della Rivoltana imbottita di ex (2-0) e 1° posto sempre più lontano, con la capolista Paullese avanti 5 lunghezze.

PRIMA CATEGORIA:

+ SOGNO PLAYOFF: Vittoria con vista 4° posto per l’Accademia Gera d’Adda, che vince 2-1 il derby contro il Badalasco e sogna in grande.

- BATOSTA DI GIORNATA: Brutto ko per l’Oratorio Calvenzano, battuto 5-1 in casa del Cologne e costretto a non abbassare la guardia in vista del finale di stagione.

SECONDA CATEGORIA:

+ FUGA ALMÈ: Era la partita dell’anno nel girone A: dalla possibilità di tornare pari ai 6 punti di distacco dei ragazzi di Ottolenghi su La Torre: 2-0 nello scontro diretto e promozione più vicina.

SCONFITTA BRUCIANTE: L’Or. Albino perde a Gandino, protesta con l’arbitro per i due rigori subiti, ma soprattutto vede il fanalino Comonte ad un solo punto di ritardo, in una lotta salvezza sempre più aperta.

