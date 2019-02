Top e flop del calcio provinciale

Telgate, un gol subito in 8 gare Fantasie che diventano sempre più reali. Una nuova giornata di calcio provinciale segna nuovi spunti per le formazioni bergamasche impegnate nelle categorie più prestigiose. In Serie C l’AlbinoLeffe centra il 3° successo di fila e continua la risalita in classifica dopo la vittoria sulla Giana (2-0). In Serie D tre punti che sanno di sospiro di sollievo per lo Scanzorosciate (1-0 al Darfo Boario) e il Caravaggio (3-2 all’Ambrosiana). Ecco in sintesi i top e i flop del calcio provinciale bergamasco.

SERIE D:

Giornata che sorride alle nostre formazioni, ad eccezione del Ciserano, che prosegue il suo momento complicato, cedendo però solo 1-0 al Mantova. Pareggio in rimonta della Virtus Bergamo in casa contro il Villafranca (1-1). Alle veronesi la giornata contro le orobiche ha portato male, con il successo del Pontisola sul Legnago (2-1), mentre il Villa Valle torna alla vittoria piegando il Rezzato (1-0).

ECCELLENZA:

+ DIFESA DA RECORD: Ha decisamente cambiato passo dall’arrivo di mister Pala il Telgate, con un solo gol subito nelle ultime 8 e ora ai 3 punti dai playoff.

-DIFFICOLTA’ CASALINGHE: La classifica non è tra le più positive e l’astinenza da successi tra le mura amiche prosegue per il Caprino, reduce dal pari (1-1) contro il Pontelambrese.

PROMOZIONE:

+ VITTORIA SCACCIACRISI: Dopo 10 giornate torna a vincere la Fiorente Colognola con un gol di Verga nella sfida in casa del Castrezzato.

- KO DECISIVO?: L’Atletico Chiuduno perde l’occasione di avvicinarsi alle dirette rivali: 2-0 subito in casa dal Montorfano (2-0) nello scontro diretto e ultimo posto mantenuto.

PRIMA CATEGORIA:

+ PRIMAVERA DA PLAYOFF?: La sconfitta della Falco e la vittoria per 4-1 in casa della Nuova Valcavallina rilanciano le ambizioni dell’Atletico Sarnico.



- VITTORIA CERCASI

SECONDA CATEGORIA:

+ ZOGNESE IN VETTA: Incredibile giornata nei gironi A, B e C dove le prime perdono. Nel gruppo A un gol di Zanchi basta ai brembani per festeggiare la vetta ai danni della Roncola.

- DA TROPPO TEMPO A SECCO: E’ da novembre che la Voluntas Osio non centra i tre punti: situazione da invertire per uscire dalla zona playout.

