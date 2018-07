Tormentone finito, Pasalic è dell’Atalanta

Oggi visite mediche e firma sul contratto Il tormentone è finito, Mario Pasalic è un giocatore dell’Atalanta. Il centrocampista croato è atterrato martedì sera a Milano, di rientro dalla tournée australiana col suo Chelsea, e mercoledì dovrebbe sostenere le visite mediche, dopodiché si metterà nero su bianco la firma a Zingonia.

Classe ’95, nell’ultima stagione è stato in prestito allo Spartak Mosca, il club allenato da Massimo Carrera: a Bergamo, Pasalic approda in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Si chiude così il cerchio su una trattativa che aveva visto lunedì un inserimento - non troppo concreto: un interessamento, in sostanza - del Werder Brema, e che porta in dote all’Atalanta il sostituto di Bryan Cristante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA