Torna il «Città dei Mille»: il meglio d’Italia promette di dare spettacolo a Bergamo

I migliori giocatori italiani di bocce tornano a Bergamo. Domenica 19 giugno promette spettacolo la 58ª edizione del «Città dei Mille», la gara nazionale di alto livello per soli individualisti di categoria A più attesa non solo nella nostra provincia. Il trofeo è la «ciliegina» sulla torta preparata dalla bocciofila cittadina Orobica Slega Prefabbricati Bergamaschi che ha già organizzato il 2° trofeo «Laboratorio Artistico F.lli Gotti», nazionale serale per coppie di tutte le categorie che si concluderà venerdì 17 giugno. Domenica contemporaneamente alla gara nazionale si svolgerà la competizione regionale del Città dei Mille, dedicata alle coppie delle categorie minori.

«Confidiamo nel pubblico dei grandi eventi»

Sono 99 gli atleti iscritti all’edizione 2022 che torna alle sfide individuali dopo aver dato spazio alle coppie l’anno scorso. «Siamo soddisfatti per l’adesione a questo appuntamento per noi così importante – ha detto Corrado Bettineschi, presidente dell’Orobica Slega -. Al via ci sono i migliori boccisti italiani. Ci auguriamo che l’afflusso di pubblico sia all’altezza dell’evento, così come è stato nelle passate edizioni. Le gare del mattino si disputeranno in vari bocciodromi della provincia, nel primo pomeriggio i qualificati si ritroveranno al centro federale per le fasi finali».