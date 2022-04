Torna la Sarnico-Lovere Run, 25 km di bellezza: il via domenica 24 aprile alle 9,30

Dopo due anni di assenza per pandemia, domenica 24 aprile torna la Sarnico Lovere Run, appuntamento doc della corsa su strada in Bergamasca. Finora sono oltre tremila gli iscritti alla gara che prenderà il via da piazza XX Settembre a Sarnico e arriverà al traguardo al porto turistico di Cornasola, a Lovere, dopo 25,3 km di litoranea attraversando Predore, Tavernola, Riva di Solto, Solto Collina e Castro. Il via alle 9,30.

Caccia al record

Evento «plastic free»

C’è anche un risvolto ambientalista nella Sarnico-Lovere. Uniacque Bergamo distribuirà acqua della rete idrica ai punti ristoro per evitare di consumare oltre 20 mila bottigliette di plastica mentre i volontari raccoglieranno spugne e bustine di integratori in una gara «plastic free».

Strada chiusa dalle 8,30

La Sarnico-Lovere non sarà sola. Sabato 23 aprile alle 15 allo stadio comunale di Sarnico è in programma la Kids Run per bambini e ragazzi, mentre domenica 24 aprile alle 9,15 da Riva di Solto partirà la non competitiva di 6 km, con arrivo sul traguardo a Lovere. Per motivi di sicurezza la strada litoranea verrà chiusa da Sarnico a Lovere dalle 8,30 di domenica 24 aprile fino al passaggio dell’ultimo concorrente.