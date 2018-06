Torna «TuttoAtalanta» su Bergamo TV

Lunedì tra gli ospiti Giorgio Parretti Torna regolarmente l’appuntamento con “TuttoAtalanta”, la trasmissione sportiva dedicata ai colori nerazzurri che anche durante l’estate sarà sempre in diretta ogni lunedì in prima serata dalle ore 20.50 su Bergamo TV (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it ).

Voci ed indiscrezioni di calciomercato, le possibili sanzioni UEFA sul Milan, il sorteggio dei preliminari di Europa League, la campagna abbonamenti e l’imminente ritiro precampionato in Alta Val Seriana: saranno questi i principali temi di discussione. Ospiti in studio il procuratore Giorgio Parretti, il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, i giornalisti Cesare Malnati e Giangavino Sulas. Parte anche la sesta edizione del “Casting TuttoAtalanta” per il nuovo volto femminile della trasmissione: per partecipare alle selezioni basta mandare i propri dati personali (nome, cognome, età, residenza, numero di telefono e foto) via e-mail all’indirizzo di posta elettronica tuttoatalanta@bergamotv.it o con sms al 335.6969423. Obbligatoria la maggiore età, la registrazione dei provini inizierà nel mese di luglio negli studi di Bergamo Tv.

