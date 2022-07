Tour de France donne, Persico resiste al 2° posto

Continua l’ottimo momento di Silvia Persico, ciclista di Cene che gareggia per la Valcar Travel&Service di Bottanuco, al Tour de France femminile , giunto alla quarta tappa. Dopo un secondo e un quarto posto, la 25enne bergamasca ha chiuso settima nella frazione di 126 km che ha portato la carovana a Bar sur Aube. Successo parziale alla svizzera Marlen Reusser (Team Sd York) per distacco, con il gruppo delle migliori (Persico compresa) a 1’40”. La maglia gialla resta sulle spalle dell’olandese Marianne Vos (del Team Jumbo Visma, lo stesso del vincitore del Tour maschile Jonas Vingegaard) con la bergamasca seconda a 16” alla pari con la polacca Niewiadoma. Giovedì 28 luglio si corre la quinta tappa di 175 km, da Bar le Duc, arrivo a Saint dié des Vosges.

Il Giro di Vallonia

Intanto in Belgio si è concluso, dopo cinque tappe, il Giro di Vallonia: nella classifica generale, vinta dall’austrialiano Robert Standard, ottimo quarto posto finale per il bergamasco Lorenzo Rota, staccato di 14”. Rota, che ha 27 anni, corre per la squadra francese Intermarché ed è di Sorisole, ora raggiungerà la Spagna dove domenica 31 luglio correrà a la Classica di San Sebastian, nella quale lo scorso anno fu sfortunatissimo protagonista.