Atalanta, test nel Regno Unito

con Swansea, Norwich e Leicester Dopo il ritiro a Clusone, il 26 luglio i nerazzurri sbarcheranno oltre Manica per disputare tre match contro altrettante squadre inglesi. Ecco tutte le date.

La stagione 2019-2020 dell’Atalanta inizierà ufficialmente l’11 luglio, giorno in cui la squadra si radunerà al Centro Bortolotti. Nel pomeriggio test atletici e alla sera dopo cena il trasferimento per il ritiro in Alta Val Seriana. La novità è come noto rappresentata dalla sede degli allenamenti che da quest’estate si svolgeranno allo stadio Comunale di Clusone. Dal 12 luglio la squadra, che nella prossima stagione disputerà la Champions League, inizierà la preparazione con sedute giornaliere alle 9.30 e alle 17 (il programma potrebbe subire variazioni in corso di ritiro). A Clusone l’Atalanta disputerà tre partite amichevoli: il 14 luglio è in calendario la prima: alle 17 contro la Rappresentativa Città di Clusone. Il 20 luglio la seconda: sempre alle 17 i nerazzurri scenderanno in campo per l’ormai tradizionale appuntamento con il Trofeo Fra.Mar, avversario sarà il Brusaporto. Infine la terza in programma il 21 luglio: contro il Renate in campo sempre alle 17. Il ritiro in Alta Val Seriana si concluderà il 25 luglio con una doppia seduta.

Dopo la prima fase a Clusone, la preparazione proseguirà nel Regno Unito: l’Atalanta si trasferirà oltre Manica il 26 luglio. Sabato 27 alle 15 (ora locale, le 16 in Italia) primo test in terra britannica contro i gallesi dello Swansea (squadra di Championship). Dal 28 quartier generale a Colchester, con intermezzo a Norwich il 30 luglio per l’amichevole con la squadra di casa neopromossa in Premier League (19.30 ora locale, 20.30 in Italia). Venerdì 2 agosto alle 19.30 (ora locale, 20.30 in Italia) l’ultima partita che chiuderà la tournée inglese in casa del Leicester, altro club di Premier League che tre anni fa ha vinto il titolo. Tre amichevoli di respiro internazionale che serviranno come test probanti in vista dell’inizio del campionato.

