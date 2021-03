Treviglio, c’è il Piacenza

Partita strategica per i playoff È una Cassa Rurale dai piani alti della classifica quella che affronterà giovedì 11 marzo al PalaFacchetti (alle 20,30 il pronti via) il Piacenza.

A caricarla a dovere sono i meritati successi con Verona e nel derbissimo la Withu (entrambii in casa) e con il quotato Torino in trasferta. Occhio però visto che pure gli avversari di turno (pari classifica con lo stesso Treviglio) si sono ripresi in tempi ristretti da un inizio di torneo claudicante.

Nelle ultime gare, comunque, coach Devis Cagnardi ha trovato la quadra giusta ricevendo dai giocatori prestazioni qualitative sotto ogni punto di vista. In particolare l’allenatore pisognese ha trasmesso carattere e spirito di gruppo così i risultati sono venuti di conseguenza. L’importante è mantenere l’invidiabile condizione di forma per centrare l’obiettivo playoff, a buona ragione, megafonato in estate dalla dirigenza. Da auspicare che folletto Frazier riesca a primeggiare come nelle giornate migliori e che Nikolic si confermi il bomber invidiato all’unanimità. A disposizione dell’allenatore i dieci titolari: anche questo è indubbiamente rassicurante.

A riposo, invece, la Withu che, sconfitta a Bergamo dal Piacenza, domenica scorsa è tornata a recitare con Biella l’ingrato ruolo di fanalino di coda della serie A2.

