Treviglio a gonfie vele, quarta vittoria consecutiva. Bergamo, nuovo ko a Padova

Siamo al poker! Mascio in A2 vincente anche contro il temuto Piacenza al PalaFacchetti (70-64). Magari non con lo strapotere che ci aveva abituato con l’arrivo di coach Ghirelli, ma pure con i in questa occasione i trevigliesi si sono comportati in maniera autorevole. Non al top nei due quarti iniziali terminati 15-18 e 34-30. Ma al rientro dagli spogliatoi capitan Sacchetti e soci hanno lasciato poco ad avversari comunque mai domi. Marini a quota 18 punti seguito da Lombardi (14) e dall’ormai ritrovato Marcius (10). Sempre assente lo statunitende Clark.

In serie B, invece, non si interrompe la serie negativa della BB14 sconfitta nuovamente a Padova per 71-82. Sempre costretta a rimontare, la formazione orobica non ha potuto nulla contro gli avversari. Parziali: 20-16; 41-30 (intervallo lungo) 70-53 (alla mezz’ora).Non c’è stata storia a rimbalzo con il referto-gara che parla di 54 quelli catturati dai locali; 37 per la Bergamo. I giocatori di coach Ghirelli non possono essere rimproverati per l’impegno, ma ciò non basta se poi i contendenti di turno rispondono con “rose” decisamente più complete sotto ogni punto di vista. Bene il giovane Isotta che con 22 punti si riscatta pienamente dallopaca prestazione della scorsa settimana a Monfalcone.