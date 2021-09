Treviglio batte anche Bakery Piacenza, adesso di corsa alle finali di Supercoppa Basket, un Treviglio a punteggio pieno ha staccato il biglietto per la fase finale di Supercoppa in programma a Lignano Sabbiadoro.

Un Treviglio a punteggio pieno ha staccato il biglietto per la fase finale di Supercoppa in programma a Lignano Sabbiadoro dal 24 al 26 settembre. Il terzo successo di fila lo ha blindato domenica 19 settembre al PalaFacchetti: vittima di turno la Bakery Piacenza spedita a casa col finale di 83-72. La Mascio ha costretto alla resa gli avversari poco prima della metà dell’ultimo quarto, dopo che per tre quarti di gara l’equilibrio aveva assunto il ruolo di grande protagonista. Il team di coach Michele Carrea ha così ulteriormente confermato di aver acquisito una certificabile condizione di forma in vista dell’avvio del campionato fissato il 2 ottobre. In altri termini il collettivo confezionato nel recente mercato estivo è già in grado di mettere in atto gli schemi tattici di cui Carrea si dichiara convinto sostenitore. Pure sotto l’aspetto atletico le stesse pedine dell’organico dimostrano di giorno in giorno di essere quasi vicine al top. Insomma è il caso di ripeterci: questa Mascio merita incondizionata fiducia. Dirà del resto qualcosa se la formazione della Bassa Bergamasca è sempre uscita dal campo vincente sia nelle amichevoli sia nelle partite ufficiali. Un percorso che dovrebbe procedere senza intoppi anche nelle fasi conclusive di questa Supercoppa organizzata dalla Lega.

